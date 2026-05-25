Hercules Bakal Datangi Rumah Ahmad Bahar Hari Ini

JAKARTA - Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshal atau Hercules akan mendatangi rumah penulis Ahmad Bahar di kawasan Depok, Jawa Barat pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Ia datang untuk mencari jalan penyelesaian atas persoalan yang terjadi antara dirinya dan Ahmad Bahar.

“Jika ingin diselesaikan secara baik-baik, mari kita selesaikan. Jika ingin dibawa ke ranah hukum, silakan bawa ke ranah hukum. Bila perlu, besok (hari ini red) saya akan mendatangi rumahnya karena dia sendiri yang meminta saya untuk datang,” kata Hercules, Minggu (24/5/2026).

Ia mengaku ingin memenuhi tantangan Ahmad Bahar yang disebut mengajaknya berdebat. “Saya akan datang ke rumahnya untuk berdebat. Mengingat dia adalah seorang penulis, biarlah dia berdebat dengan 'preman' ini,” ujar dia.

Duduk Perkara

Sebelumnya, Hercules menjelaskan kasus ini berawal dari adanya dugaan teror yang diduga dilakukan Ahmad Bahar kepada istrinya melalui percakapan WhatsApp.

“Saya perlu tegaskan bahwa yang memulai semua ini adalah saudara Ahmad Bahar. Ia meneror istri saya melalui pesan WhatsApp di ponsel istri saya,” ucap Hercules.