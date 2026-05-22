GRIB Jaya Bantah Hercules Intimidasi dan Sandera Ilma Sani

JAKARTA - Pihak GRIB Jaya menanggapi tudingan penyanderaan terhadap anak penulis dan pegiat media sosial Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana oleh Hercules. Kasus ini juga telah selesai dengan mediasi secara damai yang dilakukan di Polres Metro Depok.

Kepala Bidang Humas dan Publikasi DPP GRIB Jaya, Marcel Gual menilai, narasi bahwa rumah Ahmad Bahar didatangi secara ilegal hingga anaknya dibawa paksa adalah kebohongan publik yang tidak mendasar.

“Fakta Lapangan, kedatangan Satgas GRIB Jaya ke kediaman Ahmad Bahar dilakukan secara terbuka, tertib, serta didampingi langsung oleh Ketua RW setempat dan pihak kepolisian,” kata Marcel dalam keterangannya, Jumat (21/5/2026).

“Logika Hukum, tindakan premanisme atau penculikan tidak mungkin melibatkan aparatur lingkungan dan aparat penegak hukum,”lanjutnya.

Menurutnya, kehadiran Ketua RW dan kepolisian menjadi bukti otentik bahwa proses tersebut berjalan persuasif, transparan, dan di bawah pengawasan otoritas wilayah demi menjembatani klarifikasi tersebut.

Dia juga menerangkan, tudingan adanya tekanan verbal sepihak atau anak Ahmad Bahar disandera di dalam ruangan tertutup sepenuhnya merupakan dramatisasi untuk mencari simpati publik.

“Fakta lapangan, ketika berada di kantor DPP, anak Ahmad Bahar ditanyakan secara langsung di ruang publik/terbuka, disaksikan oleh banyak orang (termasuk tamu-tamu GRIB yang hadir), serta didampingi secara melekat oleh Ketua RW-nya untuk memastikan keamanan yang bersangkutan,” ujar dia.