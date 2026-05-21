Ilma Sani Trauma Diintimidasi dan Dibawa ke Markas GRIB Jaya Bertemu Hercules

JAKARTA - Ilma Sani Fitriana, anak penulis Ahmad Bahar yang mengalami dugaan intimidasi oleh anggota GRIB Jaya beberapa waktu lalu kini mengalami traumatik. Ilma juga dibawa ke markas GRIB Jaya dan bertemu Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah), Gufroni, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Yang jelas peristiwa itu aja yang pada saat hari Minggu yang kemarin itu, sampai jam 11, yang jelas juga menimbulkan traumatik bagi korban. Jadi, beliau ini sangat traumatik kalau ada mobil di depan rumah, ada orang yang tidak dikenal itu sangat takut," ujarnya.

Setelah mengalami dugaan intimidasi dari anggota dan Ketua GRIB Jaya Hercules, kini Ilma Sani mengalami trauma.

Ilma selalu mengalami perasaan takut saat ada mobil yang berhenti di depan rumahnya atau ada orang tak dikenal di sekitar rumahnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendampingi Ilma untuk mendatangi LPSK guna melakukan konseling psikologis.

Namun dia belum mau membeberkan dugaan intimidasi apa saja yang dialami Ilma sebelum adanya jaminan keamanan bagi kliennya.

"Jadi, kami juga sedang memikirkan untuk adanya konselingnya psikologis. Makanya setelah ini kami akan konsultasi ke LPSK karena disitu ada bagian khusus untuk konselingnya," tuturnya.

"Ini sangat sensitif, mungkin nanti setelah kami dapat dari Komisioner (Komnas Perempuan dan Komnas HAM) ada jaminan keamanan, apalagi beliau perempuan. Nanti setelah ini kita akan coba buka (bentuk intimidasinya) secara lebih terungkap gitu ya," pungkasnya.