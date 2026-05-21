Ribuan Personel Dikerahkan Amankan Demo di Jakpus Hari Ini, Berikut Titik-titik Aksinya

JAKARTA - Polisi menyiagakan 3.067 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi demonstrasi, yang berlangsung di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas dan beberapa elemen massa dijadwalkan berlangsung di wilayah Gambir pada pukul 10.00 WIB.

Selain itu, apel pengamanan juga digelar untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi di kawasan DPR/MPR RI. Berdasarkan laporan, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Pengamanan juga dilakukan untuk aksi unjuk rasa dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bekasi yang dijadwalkan berlangsung di Kantor BGN RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Sebanyak 3.067 personel gabungan yang terdiri atas unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.