Ratusan Guru Honorer Demo di DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Lumpuh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:50 WIB
JAKARTA - Ratusan guru honorer menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026) siang. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan kompleks parlemen, mengalami kemacetan parah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Mampang menuju Slipi tampak tersendat. Kemacetan bahkan mengular lebih dari 2 kilometer, mulai dari kawasan GBK hingga depan Gedung DPR RI.

Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Mampang terpantau padat namun masih bergerak lancar.

Kemacetan terjadi di jalur arteri lantaran ratusan guru honorer bersama puluhan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di kawasan tersebut.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219639//prabowo_subianto-RIUg_large.jpg
