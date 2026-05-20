Momen Prabowo Cari Kopi di Podium DPR, Sidang Paripurna Pecah Tawa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian di tengah pidatonya saat rapat paripurna di Gedung DPR. Prabowo sempat celingukan mencari kopi yang berada di podium tempatnya berbicara.

Awalnya, Prabowo menyinggung pemerintah ingin mendorong peran swasta yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Namun, ia mengingatkan agar perusahaan besar berjalan dengan benar dan mampu bersaing secara global.

“Saudara sekalian, sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin menumbuhkan peran swasta yang lebih besar, besar tapi benar, jangan besar tapi tak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global,” kata Prabowo saat pidato di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia kemudian menyinggung sejumlah perusahaan Indonesia yang dinilai berhasil menembus pasar internasional, seperti Indofood melalui produk Indomie. Lalu Mayora yang sukses lewat produk Kopiko. Prabowo lalu berseloroh bahwa keberhasilan itu juga karena presidennya ikut mendorong budaya minum kopi.

“Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah memasarkan produknya ke seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa mencari Indomie, bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka,” ujarnya.