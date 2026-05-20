HOME NEWS NASIONAL

Awasi MBG, KSP Dudung Bidik Oknum Jual-Titip Keuntungan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |00:30 WIB
KSP Dudung Abdurachman (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan akan membantu pengawasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menegaskan hal ini saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden,” kata Dudung usai bertemu Kepala BGN di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dengan pengawasan ini, Dudung berharap tidak ada oknum yang memanipulasi keuntungan di BGN. “Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.

Di pertemuan ini, Kepala BGN juga disebut meminta bantuan agar KSP ikut memberi pengawasan. Dudung pun mengatakan, pihaknya dan BGN akan terus memperkuat sinergi yang ada. “BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak. Dan ini akan ditingkatkan kembali,” ujarnya.

Selain itu, Dudung mengaku juga sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelum bertemu Kepala BGN. Selama bertemu Wapres Gibran, ia membahas soal perbaikan masalah yang ada di BGN.

“Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN, sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar yang betul-betul menguasai masalah dapur sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN,” ujarnya.

Dudung pun berharap tidak ada lagi masalah dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. “Ya, mudah-mudahan ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak,” pungkasnya.

