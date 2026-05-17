Ketika Prabowo Dibuat Tersenyum Haru oleh Surat Anak SD Curhat soal MBG

Presiden Prabowo Subianto baca surat dari anak SD berterima kasih karena ada MBG (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat dari Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D MI Darussalam Sidoarjo. Ia adalah salah satu siswa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surat dari Marfen, bocah berusia 11 tahun itu, berisi ucapan terima kasih atas program MBG yang kini dinikmatinya di sekolah. Dengan tulisan tangan dan bahasa sederhana, Marfen mengungkapkan rasa senangnya terhadap program tersebut.

Surat itu diterima Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah serta operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia.

"Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi," tulis Marfen dalam suratnya yang tampak membuat Prabowo tersenyum haru membacanya.

Di bagian akhir surat, Marfen menyampaikan harapan sederhana yang mencerminkan impian banyak anak seusianya, yakni ingin bertemu langsung dengan Presiden.