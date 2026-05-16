Prabowo ke Polri: Kalian Sering Dicaci Maki, tapi Tak Pantang Menyerah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Polri dalam menjalankan perannya di bidang swasembada pangan. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Jagung serentak dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, serta SPPG Polri di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo menilai, peran Polri yang baik tak terlepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya melihat peran Polri luar biasa. Di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus, kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik berarti pemimpinnya baik. Iya kan?” kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung posisi Polri yang kerap mendapatkan kritikan hingga caci maki dari berbagai pihak. Namun, Polri terus membuktikan bahwa tak pantang menyerah menyukseskan swasembada pangan.

“Kalian sering dicaci maki sedikit-sedikit. ‘Polri begini, Polri begitu.’ Benar enggak? Minta reformasi. Iya kan, tapi sekarang kalian buktikan," ucap Prabowo.