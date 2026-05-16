Brutal! Seorang Pria Tewas Dikeroyok di Tempat Biliar dan Diduga Dilempar dari Lantai 2

JAKARTA - Seorang pria berinisial DM dikeroyok sejumlah orang di tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Setelah dikeroyok, korban terjatuh diduga dilempar dari lantai 2 hingga tewas.

"Korban seorang laki-laki berinisial DM, warga Palmerah, Jakarta Barat, mengalami peristiwa tersebut di kawasan Weston atau Pasar Grogol dan kemudian dibawa ke RS Tarakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (16/5/2026).

Berdasarkan keterangan awal para saksi, kata Budi, peristiwa bermula dari adanya keributan di lokasi yang kemudian berlanjut hingga ke lantai 2 Pasar Grogol, Jakbar.

Korban diduga dikeroyok oleh beberapa orang, lalu terjatuh ke lantai dasar Pasar Grogol dan tidak sadarkan diri.

“Terkait informasi yang menyebutkan korban dilempar dari lantai 2, hal tersebut masih dalam proses penyelidikan,” ujar dia.