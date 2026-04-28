Tersangka Bersenjata Penerobos Gala Gedung Putih Didakwa atas Percobaan Pembunuhan Trump

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |10:43 WIB
Cole Allen, penerobos bersenjata di Gedung Putih didakwa dengan tuduhan percobaan pembunuhan Donald Trump. (Truth Social/@realDonaldTrump)
WASHINGTON – Pria bersenjata yang diduga mencoba menerobos keamanan di acara Gala Koresponden Gedung Putih (White House Correspondents’ Dinner) akhir pekan lalu telah didakwa dengan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Cole Allen (31), seorang guru dari California, diduga membawa senapan pompa kaliber .12, pistol semi-otomatis kaliber .38, dan tiga bilah pisau ketika ditangkap pada Sabtu (25/4/2026). Penangkapan dilakukan setelah ia gagal menerobos masuk ke acara mewah tersebut.

Jaksa federal pada Senin (27/4/2026) mendakwa Allen atas percobaan pembunuhan terhadap presiden, pengangkutan senjata antarnegara bagian, dan penembakan senjata api selama tindakan kejahatan kekerasan. Saat ini, tersangka belum diminta untuk mengajukan pembelaan.

Hakim Magistrat AS, Matthew Sharbaugh, memerintahkan penahanan Allen selama proses kasus ini berlanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Kamis (30/4/2026), untuk menentukan apakah ia memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan praperadilan. Sementara itu, sidang pendahuluan Allen telah ditetapkan pada 11 Mei.

Meskipun Allen didakwa dengan percobaan pembunuhan, Jaksa Agung AS Todd Blanche menegaskan bahwa tersangka tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Trump.

