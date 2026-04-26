HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Dievakuasi dari Makan Malam di Gedung Putih Usai Terdengar Tembakan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |08:41 WIB
Trump Dievakuasi dari Makan Malam di Gedung Putih Usai Terdengar Tembakan
Trump Dievakuasi dari Makan Malam di Gedung Putih Usai Terdengar Tembakan (Dok White House)
WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dievakuasi dari makan malam koresponden Gedung Putih di Washington DC, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Hal itu setelah terdengar tembakan di luar acara tersebut.

1. Trump Dievakuasi

Evakuasi pada Sabtu malam terjadi setelah terdengar suara tembakan di luar ballroom hotel tempat Trump dan ibu negara duduk sebelum acara media tahunan tersebut.

Trump memuji Dinas Rahasia Amerika Serikat dan penegak hukum setempat setelah insiden tersebut dalam sebuah unggahan di Truth Social.

“Mereka bertindak cepat dan berani,” kata Trump, melansir Al Jazeera, Minggu (26/4/2026).

“Pelaku penembakan telah ditangkap, dan saya telah merekomendasikan agar kita ‘BIARKAN ACARA BERLANJUT’ tetapi, akan sepenuhnya mengikuti arahan penegak hukum. Mereka akan segera mengambil keputusan. Terlepas dari keputusan itu, malam ini akan jauh berbeda dari yang direncanakan, dan kita harus melakukannya lagi.”

