Trump Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari dalam Perang Rusia-Ukraina

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan, akan ada gencatan senjata selama tiga hari dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

1. Gencatan Senjata

Melalui unggahan di Truth Social pada Jumat (8/5/2026), pemimpin AS tersebut mengatakan gencatan senjata akan berlangsung dari Sabtu hingga Senin.

“Saya senang mengumumkan bahwa akan ada GENCATAN SENJATA TIGA HARI (9, 10, dan 11 Mei) dalam Perang antara Rusia dan Ukraina,” tulis Trump, melansir Al Jazeera, Sabtu (9/5/2026).

Tak lama kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi di X, gencatan senjata tiga hari telah diatur sebagai bagian dari upaya AS untuk menegosiasikan pengakhiran perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun ini.

“Kesepakatan mengenai masalah ini tercapai selama kontak telepon kami dengan pemerintahan AS. Sebagai balasannya, perwakilan AS telah menghubungi Kyiv,” kata Asisten Presiden Rusia, Yuri Ushakov.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut menyusul percakapan telepon baru-baru ini antara Presiden Vladimir Putin dan Trump, di mana kedua presiden “menekankan bahwa negara kita adalah sekutu selama Perang Dunia II dan juga membahas kemungkinan gencatan senjata selama perayaan Hari Kemenangan.”

Rusia sebelumnya telah mengumumkan gencatan senjata sepihak selama dua hari untuk memperingati Hari Kemenangan Perang Dunia II pada 9 Mei, Sabtu lalu. Ukraina sebelumnya menyatakan bahwa mereka juga telah menawarkan gencatan senjata tetapi hal itu diabaikan oleh Moskow.

“Permintaan ini diajukan langsung oleh saya,” kata Trump pada hari Jumat, berterima kasih kepada rekan-rekan Rusia dan Ukraina karena telah menyetujuinya.

“Perayaan di Rusia adalah untuk Hari Kemenangan, tetapi juga di Ukraina, karena mereka juga merupakan bagian besar dan faktor penting dalam Perang Dunia II. Gencatan senjata ini akan mencakup penghentian semua aktivitas militer, dan juga pertukaran tahanan sebanyak 1.000 orang dari masing-masing negara,” kata Trump.

Zelenskyy juga mengonfirmasi pertukaran tahanan akan terjadi.

“Pembicaraan terus berlanjut” untuk mengakhiri perang, tambah Trump, seraya mengatakan bahwa “kita semakin dekat setiap hari”.

“Semoga ini adalah awal dari akhir perang yang sangat panjang, mematikan, dan sengit.”