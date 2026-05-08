HOME NEWS INTERNATIONAL

Tiga Kapal Perusak AS Diserang Iran, Trump: Tak Ada Kerusakan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |08:54 WIB
Presiden AS Donald Trump (foto: AP News)
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim tiga kapal perusak milik Angkatan Laut AS berhasil melintasi Selat Hormuz meskipun mendapat serangan dari Iran.

Pernyataan itu disampaikan Trump melalui akun media sosial pribadinya. Ia menyebut kapal perang AS sempat menjadi sasaran tembakan dan serangan berbagai alutsista milik Iran, namun tidak mengalami kerusakan.

“Tiga kapal perusak kami berhasil melewati Selat Hormuz meskipun ditembaki Iran. Tidak ada kerusakan pada kapal kami,” tulis Trump dalam unggahannya dilansir dari Aljazeera, Jumat (8/5/2026).

Trump juga mengklaim militer AS telah menghancurkan sejumlah pihak yang disebutnya sebagai penyerang Iran. Menurut dia, ancaman tersebut meliputi kapal cepat, rudal, hingga drone yang diarahkan ke kapal perang Amerika Serikat.

“Pasukan kami menghancurkan penyerang Iran, termasuk kapal cepat, rudal, dan drone yang menargetkan kapal perusak AS,” lanjutnya.

 

