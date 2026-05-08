Iran Klaim Serang Kapal Perang AS di Selat Hormuz, Ledakan Guncang Bandar Abbas

JAKARTA - Teheran mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke unit angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz, setelah dugaan serangan militer AS terhadap kapal tanker minyak Iran.

Dilansir dari trtworld, Jumat (8/5/2026). Media pemerintah Iran melaporkan, serangan itu dilakukan sebagai respons atas tindakan AS yang disebut menyerang kapal tanker Iran.

Dalam laporan tersebut, seorang pejabat militer Iran yang identitasnya dirahasiakan menyebut kapal-kapal perang AS menjadi target serangan rudal dan mengalami kerusakan hingga terpaksa mundur dari wilayah tersebut.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai waktu pasti insiden itu terjadi.

Di sisi lain, Fox News melaporkan militer AS melakukan serangan terhadap pelabuhan Qeshm dan Bandar Abbas di Iran. Laporan itu mengutip seorang pejabat senior AS, meski Pentagon belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu lalu, militer AS mengumumkan telah melumpuhkan sebuah kapal tanker berbendera Iran yang disebut sedang menuju pelabuhan Iran. Menurut pernyataan militer AS, jet tempur F-18 digunakan untuk menghantam kemudi kapal tanker tersebut.