Dalami Isu Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bentuk Tim Khusus Dipimpin Wamensos

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Tim tersebut akan dipimpin Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.

“Hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan media sosial. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul, Kamis (7/5/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara hati-hati karena belum tentu seluruhnya akurat. Karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka ruang bagi saran dan kritik dari masyarakat untuk penelusuran lebih lanjut.

“Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka, menyambut baik, serta mengapresiasi seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Dan itu kita cermati, kita ikuti, yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti,” ujarnya.