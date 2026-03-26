Rampung Juni, 101 Sekolah Rakyat Gratis Siap Tampung Anak Miskin Ekstrem

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |09:43 WIB
Rampung Juni, 101 Sekolah Rakyat Gratis Siap Tampung Anak Miskin Ekstrem
Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen bakal rampung Juni 2026 (Foto: Dok)
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari mengatakan pemerintah menargetkan merampungkan 101 Sekolah Rakyat pada Juni 2026. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Di sekolah-sekolah tersebut, siswa akan memperoleh fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar digital, serta kebutuhan pokok dan penunjang pendidikan lainnya yang disediakan secara gratis.

Qodari mengatakan, seluruh sekolah ini merupakan bagian dari pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua yang proses pembangunannya telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Adapun per awal 2026, seluruh progres pembangunan sekolah-sekolah ini sesuai dengan rencana dan diharapkan rampung pada 20 Juni 2026.

Ia menambahkan, pembangunan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama, yakni Sekolah Rakyat rintisan yang diresmikan tahun lalu.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua ini. Rinciannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun menurutnya, untuk saat ini, 101 sekolah telah dibangun terlebih dulu sementara tiga sisanya, yang berlokasi di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, rencananya akan dibangun pada Oktober mendatang.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179057/gus_ipul-JT72_large.jpg
Gubernur DKI Jakarta Diminta Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169443/prabowo-P3s1_large.jpg
5 Momen Menggugah Prabowo dan Harapan Baru Anak Bangsa Lewat Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169422/juniar-hsDW_large.jpg
Kisah Juniar dan Secarik Pesan Presiden: Semangat dari Setiabudi untuk Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169271/prabowo-8f74_large.jpg
Tinjau Sekolah Rakyat, Prabowo: Alhamdulillah Anak-Anak Bisa Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169267/prabowo-Ep5S_large.jpg
Kunjungan Perdana, Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat di Margaguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164871/menpan_rb-nQal_large.jpg
Menpan RB: Semua Guru Sekolah Rakyat Kami Siapkan Kompetensinya
