Pesan Prabowo: Tidak Boleh Ada Titipan di Sekolah Rakyat dan Sogok-Menyogok!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bahwa tidak boleh ada titipan maupun sogok-menyogok agar bisa masuk Sekolah Rakyat.

Hal itu diungkapkan Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu (31/1/2026).

“Pesan Presiden, tidak boleh ada titipan di Sekolah Rakyat. Mohon ini mari kita awasi bersama. Tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada kongkalikong dalam menyeleksi siswa sekolah rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, kriterianya calon siswa Sekolah Rakyat ada dalam keluarga yang masuk dalam desil 1-2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Desil 1-2 itu adalah 10 persen dari keluarga yang secara ekonomi paling bawah,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga menekankan bahwa sekolah berasrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan tempat belajar yang inklusif bagi murid disabilitas tanpa membeda-bedakan.

Dia juga menyampaikan, pembelajaran di Sekolah Rakyat dilakukan secara inklusif, tidak ada perbedaan perlakuan bagi siswa disabilitas.

“Dan di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Salah satu murid SRMP 1 Deli Serdang, merupakan siswi penyandang disabilitas. Ia mengidap down syndrome.

Meski demikian, Gus Ipul meyakini siswa ini memiliki kelebihan. Ia juga mengajak para guru dan tenaga kependidikan (tendik) di SRMP 1 Deli Serdang untuk membimbing Alifa mengasah bakatnya.