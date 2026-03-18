Kocak! Pemudik Pasang Tulisan Ingin Punya Civic Turbo di Motor Agar Didoakan Banyak Orang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |02:02 WIB
Kocak! Pemudik Pasang Tulisan Ingin Punya Civic Turbo di Motor Agar Didoakan Banyak Orang
Pemudik Pasang Tulisan Ingin Punya Civic Turbo di Motor Agar Didoakan Banyak Orang
CIREBON - Arus mudik di Jalur Pantura tidak hanya dipadati kendaraan, tetapi juga diwarnai kreativitas para pemudik, salah satunya lewat tulisan unik di sepeda motor. Pasalnya, tulisan pemudik di kendaraannya memang biasa mencuri perhatian saat musim mudik setiap tahunnya.

Seperti Dede,  pemudik asal Tangerang Selatan yang sedang menuju kampung halamannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Di bagian belakang motornya, terpampang tulisan “Mudik numpak Vario, Insya Allah tahun ngarep Civic Turbo” yang langsung mencuri perhatian pengguna jalan lain.

Menurut Dege, tulisan tersebut merupakan bentuk harapan sederhana untuk masa depan.

“Artinya sekarang mudik pakai Vario, siapa tahu tahun depan bisa naik Civic Turbo,” ujarnya saat ditemui di SPBU Pekiringan Cirebon, Selasa (17/3/2026).

Dege mengatakan, tulisan tersebut sengaja dibuat agar perjalanan mudik terasa lebih seru sekaligus membawa pesan positif. Ia berharap siapa pun yang membaca tulisannya ikut mendoakan keinginannya tersebut.

“Siapa tahu yang baca bilang amin,” katanya.

Namun tidak disangka, tulisan tersebut mendapat berbagai respons positif dari sesama pengguna jalan. Dege mengatakan, selama perjalanannya banyak yang memberikan respons positif, mulai dari isyarat jempol hingga menyapa saat menyalip di jalan.

 

