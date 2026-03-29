Tol Cipali Lancar, Rest Area Mulai Lengang di Tengah Arus Balik

JAKARTA - Arus balik Lebaran di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) pada Minggu (29/3/2026) siang terpantau tetap lancar. Kondisi rest area bahkan mulai lengang dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diterima Okezone hingga Minggu siang, tercatat sekitar 33 ribu kendaraan telah melintasi ruas Tol Cipali menuju arah Jakarta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya, dengan rata-rata sekitar 3.000 kendaraan per jam melintas di eks Gerbang Tol Cikopo.

Meski volume kendaraan meningkat, kondisi di lapangan tetap terkendali tanpa kepadatan. Bahkan, sejumlah rest area di sepanjang ruas tol terpantau tidak lagi dipadati kendaraan seperti pada puncak arus mudik sebelumnya.

Situasi ini menunjukkan pergerakan arus balik yang mulai lebih merata sehingga tidak terjadi penumpukan signifikan di titik-titik fasilitas istirahat. Namun, untuk menjaga kelancaran arus dan keselamatan pengguna jalan, pihak pengelola Tol Cipali tetap menyiagakan layanan operasional selama 24 jam.

Sejumlah armada pun disiapkan di sepanjang ruas tol, mulai dari 10 unit patroli, 19 unit derek, hingga kendaraan rescue dan ambulans untuk mengantisipasi kondisi darurat. Pengguna jalan diimbau untuk tetap mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, terutama selama rekayasa lalu lintas one way masih berlangsung.

Selain itu, pengemudi juga diminta untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima serta tidak memaksakan perjalanan apabila merasa lelah, dengan tetap memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat.

(Arief Setyadi )

