Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kebakaran

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |13:42 WIB
Breaking News! Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kebakaran
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kebakaran
A
A
A

SURABAYA -  Kebakaran landa Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026). Dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa.

Kebakaran tidak merambat ke dalam ruangan dan api berhasil dijinakkan 30 menitan dengan mengerahkan 6 mobil damkar Kota Surabaya.

“Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan enma mobil damkar  pmk kota Surabaya,” ujar Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Iptu Suroto.

Gedung yang terjadi kebakaran berada di ruang arsip  penyidikan reskoba dan reskrim atau sisi timur gedung utama Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kebakaran diduga dari konsleting listrik kipas outdoor AC, kemudian api merambat melalui selang  masuk ruangan  hingga  asap memenuhi ruangan penyidikan reskoba dan reskrim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217861/kebakaran_gudang_kalideres-VvdB_large.jpg
Kebakaran Hanguskan 4 Gudang di Kalideres, Diduga Disebabkan Korsleting Listrik Mesin Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217851/kebakaran_gudang_kalideres-3w61_large.jpg
4 Gudang di Kalideres Jakbar Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217790/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-VZjd_large.jpg
Polisi Temukan Cairan Diduga Penyebab Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217757/kebakaran_rumah_anggota_bpk_haerul_saleh-ljgT_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kematian Anggota BPK Haerul Saleh saat Kebakaran Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217257/viral-VklR_large.jpg
3 PRT Selamat saat Kebakaran Rumah yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217160/rumah_anggota_bpr_haerul_saleh_terbakar-6X3M_large.jpg
Polisi Ungkap Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Terjadi di Lantai 4
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement