Breaking News! Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kebakaran

SURABAYA - Kebakaran landa Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026). Dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa.

Kebakaran tidak merambat ke dalam ruangan dan api berhasil dijinakkan 30 menitan dengan mengerahkan 6 mobil damkar Kota Surabaya.

“Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan enma mobil damkar pmk kota Surabaya,” ujar Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Iptu Suroto.

Gedung yang terjadi kebakaran berada di ruang arsip penyidikan reskoba dan reskrim atau sisi timur gedung utama Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kebakaran diduga dari konsleting listrik kipas outdoor AC, kemudian api merambat melalui selang masuk ruangan hingga asap memenuhi ruangan penyidikan reskoba dan reskrim.