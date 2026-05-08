Polisi Ungkap Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Terjadi di Lantai 4 (Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/5/2026) pagi. Kebakaran itu menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh. Polisi menyebutkan, api pertama kali muncul di ruang kerja korban di lantai 4.

“Jadi informasi, kebakaran adanya di lantai empat,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ia menyebutkan, Haerul Saleh berada di lantai 4 saat kejadian. Berdasarkan informasi, kata dia, lantai 4 itu merupakan ruang kerja dari korban.

Sebelumnya, kebakaran melanda rumah di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pagi ini. Diketahui peristiwa kebakaran itu menewaskan anggota BPK RI, Haerul Saleh.