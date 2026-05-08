Rumah di Jagakarsa Terbakar, Pria 49 Tahun Ditemukan Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |09:53 WIB
Kebakaran di Jagakarsa (foto: Freepik)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan tewas.

"Objek yang terbakar adalah rumah tinggal di Jalan TB Simatupang No. 3, RT 03/RW 02, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, saat dihubungi.

Asril menjelaskan, laporan kebakaran diterima dari warga pada pukul 07.53 WIB. Petugas kemudian mulai melakukan pemadaman pada pukul 08.07 WIB dan api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 08.15 WIB.

Menurut Asril, kebakaran diduga dipicu sisa thinner bekas renovasi rumah. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan keterangan ketua RT setempat.

“Berdasarkan informasi dari RT setempat, terlihat asap hitam mengepul dari lantai tiga rumah yang terbakar. Diduga api berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah. Kemudian bapak RT langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan,” ujarnya.

 

