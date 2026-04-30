Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar, 89 Penghuni Dievakuasi dan 20 Orang Bertahan di Unit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |15:18 WIB
Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar, 89 Penghuni Dievakuasi dan 20 Orang Bertahan di Unit
Kasus Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 89 penghuni telah dievakuasi dalam insiden kebakaran di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun, masih ada sekitar 20 orang yang memilih tetap bertahan di dalam unit mereka.

“Data sementara mencatat sebanyak 89 orang telah berhasil dievakuasi keluar dari apartemen. Namun, kami masih membutuhkan data tambahan dari paguyuban penghuni,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebutkan, proses evakuasi masih terus berlangsung dan jumlah penghuni yang dievakuasi kemungkinan bertambah.

“Untuk proses evakuasi, hingga saat ini masih terus berlangsung dan jumlahnya masih bertambah. Belum dapat dipastikan kapan evakuasi akan selesai, mengingat bangunan ini memiliki 35 lantai,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215652//kebakaran_apartemen_mediterania_jakbar-qzk8_large.jpg
Penyebab Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar dari Panel Listrik Basement
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3214866//kebakaran-GFJa_large.jpg
Kontrakan di Lubang Buaya Terbakar, Wanita Paruh Baya Tewas Terjebak Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213632//kebakaran-pcJi_large.jpg
Kebakaran Gedung Kemendagri Berasal dari Gudang Barang Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213591//kebakaran_di_kemendagri-jWvl_large.jpg
Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Terbakar, Dua Karyawan Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/338/3210265//kebakaran_spbe_cimuning-LI3x_large.jpg
Korban Kebakaran SPBE Cimuning Bertambah Jadi 17 Orang, Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/340/3209884//kebakaran_di_wamena-BYsu_large.jpg
Kebakaran Hebat di Wamena, 11 Orang Tewas Terjebak di Dalam Ruko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement