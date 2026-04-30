Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar, 89 Penghuni Dievakuasi dan 20 Orang Bertahan di Unit

JAKARTA – Sebanyak 89 penghuni telah dievakuasi dalam insiden kebakaran di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun, masih ada sekitar 20 orang yang memilih tetap bertahan di dalam unit mereka.

“Data sementara mencatat sebanyak 89 orang telah berhasil dievakuasi keluar dari apartemen. Namun, kami masih membutuhkan data tambahan dari paguyuban penghuni,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebutkan, proses evakuasi masih terus berlangsung dan jumlah penghuni yang dievakuasi kemungkinan bertambah.

“Untuk proses evakuasi, hingga saat ini masih terus berlangsung dan jumlahnya masih bertambah. Belum dapat dipastikan kapan evakuasi akan selesai, mengingat bangunan ini memiliki 35 lantai,” ujarnya.