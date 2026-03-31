Kebakaran Hebat di Wamena, 11 Orang Tewas Terjebak di Dalam Ruko

Chanry Andrew S , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |23:01 WIB
Kebakaran di Wamena (foto: freepik)
WAMENA - Tragedi kebakaran kembali mengguncang Indonesia timur. Sebanyak 11 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa kebakaran hebat yang melanda empat unit rumah toko (ruko) di Jalan Sulawesi, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa (31/3/2026) dini hari.

Api mulai berkobar sekitar pukul 01.00 WIT dan dengan cepat membesar, melalap bangunan yang saling berdempetan. Kondisi tersebut membuat para penghuni tidak sempat menyelamatkan diri.

Sebagian besar korban diduga terjebak di dalam bangunan dan meninggal akibat menghirup asap beracun. Sementara itu, sejumlah korban lainnya mengalami luka bakar serius dan kini masih menjalani perawatan di RSUD Wamena.

Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan pemadam kebakaran bersama warga langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap tebal.

Banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko, seperti pakaian dan kasur, membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

Dalam proses evakuasi, beberapa korban berhasil diselamatkan. Namun, petugas juga menemukan sejumlah korban dalam kondisi meninggal dunia di dalam bangunan yang hangus.

 

Orasi Ilmiah Wakapolda Papua Barat di Universitas Caritas Indonesia: Dorong Kebijakan Publik Berbasis Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208756//kebakaran-6sjo_large.jpg
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar saat Tidak Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/338/3208750//kebakaran-dEwv_large.jpg
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar, 8 Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/340/3208212//kebakaran-Rstv_large.jpg
Gudang Pertanian Terbakar saat Shalat Ied, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207994//kkb-8p7R_large.jpg
Daftar Kejahatan Pentolan KKB Hurbianus yang Ditembak Mati, Bunuh 2 Brimob hingga  Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207177//ilustrasi-dKyY_large.jpeg
Oknum TNI Penjual Senjata Organik ke PNG Ditangkap Setelah Terlibat Kecelakaan Beruntun
