Kebakaran Hebat Landa Pabrik di Bogor, Asap Hitam Pekat Membumbung Tinggi

BOGOR - Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik di Kampung Jampang, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, (29/3/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, kepulan asap tebal hitam pekat dan kobaran api terlihat dari kejauhan.

Kebakaran diduga sulit dikendalikan karena gedung pabrik menyimpan banyak material yang mudah terbakar serta angin kencang.

Tim Damkar dan petugas lainnya saat ini masih berjibaku memadamkan kobaran api yang semakin membesar.

Petugas Damkar bekerja keras menggunakan berbagai peralatan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain.

Sementara, penyebab kebakaran pabrik di Gunung Putri Bogor saat ini masih belum diketahui dan sedang dalam penyelidikan pihak berwenang.

(Fahmi Firdaus )

