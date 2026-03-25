Kebakaran Lalap Rumah Tinggal di Gunung Sahari, 8 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/3/2026). Sebanyak 8 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan si jago merah.

Menurut informasi Command Centre Dinas Gulkarmat Jakarta, kebakaran yang melalap bangunan di kawasan Jalan Rajawali Selatan 2, Gunung Sahari, terjadi sekitar pukul 10.20 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.00 WIB.

“Sebanyak 8 unit mobil dan 32 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dikerahkan untuk pemadaman,” kata Command Centre Dinas Gulkarmat Jakarta melalui keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Saat ini, belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian yang ditimbulkan, lantaran masih dilakukan pendataan. Namun, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Petugas juga masih melakukan penyisiran guna mengantisipasi kebakaran susulan di lokasi kejadian. Api berhasil dilokalisir dan dipadamkan sebelum merembet ke bangunan lain.

(Rahman Asmardika)

