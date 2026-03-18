Kebakaran di Utan Jati Jakbar, Api Merambat hingga Perpustakaan SMA 84

JAKARTA – Kebakaran terjadi di Jalan Utan Jati, Jakarta Barat, tepatnya di dekat SMA 84 Jakarta, pada Rabu (18/3/2026) malam. Api yang awalnya membakar material bangunan turut merambat ke area perpustakaan sekolah.

Berdasarkan laporan dari Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, informasi kebakaran diterima dari warga pada pukul 21.23 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran dari Pos Citra 1 langsung dikerahkan dan tiba di lokasi lima menit kemudian, yakni pukul 21.28 WIB.

"Objek: material dan merambat ke perpustakaan sekolah. Jenis bangunan: bangunan permanen," tulis keterangan Command Center Gulkarmat DKI Jakarta.



Untuk memadamkan api, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 70 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 21.29 WIB.

Berkat kesigapan petugas, api berhasil dilokalisasi pada pukul 21.50 WIB. Saat ini, status kebakaran berada dalam zona kuning (proses lokalisasi) untuk memastikan api tidak merambat lebih luas.

Hingga saat ini, petugas masih berada di lapangan untuk proses pendinginan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian akibat insiden ini.

(Arief Setyadi )

