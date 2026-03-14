Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotelnya Kebakaran, Sejumlah Jamaah Umrah Indonesia di Saudi Terkatung-katung

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |20:26 WIB
Hotelnya Kebakaran, Sejumlah Jamaah Umrah Indonesia di Saudi Terkatung-katung
Kebakaran hotel jamaah umrah indonesia di Saudi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Hotel Mira Ajyad Makkah yang ditempati para jamaah umrah Indonesia. Beruntung, dalam kejadian itu tak ada yang menjadi korban.

"Alhamdulillah jamaah bisa keluar dengan selamat," ujar pembimbing jamaah, Ajat Sudrajat dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Ajat menyampaikan, kebakaran terjadi pada 12 maret 2026 sore waktu Arab Saudi. Menurutnya, ada 18  jamaah Indonesia  yang sudah booking bayar hotel 80 juta/kamar di hotel tersebut untuk tinggal sejak tanggal 9-18. 

Lantaran terjadi kebakaran, 18 jamaah asal Indonesia ini diminta pihak Mira Ajyad mencari hotel lain. Namun, jamaah mempertanyakan siapa yang menanggung biayanya.

"Pihak hotel mengatakan tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan saat ditanya kepada Kementerian Haji dan Umrah itu tanggung jawab Muasasah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kebakaran Jamaah Umrah Umrah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement