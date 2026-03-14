Hotelnya Kebakaran, Sejumlah Jamaah Umrah Indonesia di Saudi Terkatung-katung

JAKARTA - Kebakaran melanda Hotel Mira Ajyad Makkah yang ditempati para jamaah umrah Indonesia. Beruntung, dalam kejadian itu tak ada yang menjadi korban.

"Alhamdulillah jamaah bisa keluar dengan selamat," ujar pembimbing jamaah, Ajat Sudrajat dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Ajat menyampaikan, kebakaran terjadi pada 12 maret 2026 sore waktu Arab Saudi. Menurutnya, ada 18 jamaah Indonesia yang sudah booking bayar hotel 80 juta/kamar di hotel tersebut untuk tinggal sejak tanggal 9-18.

Lantaran terjadi kebakaran, 18 jamaah asal Indonesia ini diminta pihak Mira Ajyad mencari hotel lain. Namun, jamaah mempertanyakan siapa yang menanggung biayanya.

"Pihak hotel mengatakan tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan saat ditanya kepada Kementerian Haji dan Umrah itu tanggung jawab Muasasah," katanya.