3 PRT Selamat saat Kebakaran Rumah yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:38 WIB
3 PRT Selamat saat Kebakaran Rumah yang Tewaskan Anggota BPK Haerul Saleh
JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes I Putu Yuni Setiawan mengungkapkan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, tidak sendirian saat kebakaran rumah terjadi. Saat insiden berlangsung, Haerul berada bersama tiga Pekerja Rumah Tangga (PRT).

"Beliau ada bersama asisten rumah tangga, beberapa asisten rumah tangga. Kalau di atas, keterangan saksi, dengan beliau bertiga, tapi kan ada (ART) yang di bawah," ujar Putu kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Putu memastikan ketiga ART tersebut selamat dari peristiwa kebakaran. Saat ini polisi masih memeriksa keterangan para saksi untuk mengetahui kronologi kejadian, termasuk bagaimana para ART dapat menyelamatkan diri.

"Masih kita mintai keterangan dari asisten-asisten rumah tangga, saksi-saksi. Nanti keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Putu menyebut titik kebakaran berada di ruang kerja Haerul Saleh yang terletak di lantai empat rumah.

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya barang mudah terbakar yang memicu api cepat membesar. "Sementara 80-an persen di atas, ruang kerja beliau. Kalau bawah nggak," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

