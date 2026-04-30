Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren Jakbar, 22 Damkar Dikerahkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |10:15 WIB
Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren Jakbar, 22 Damkar Dikerahkan
JAKARTA - Kebakaran terjadi di apartemen yang berlokasi di Jalan Letjen S Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pagi. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan warga sekitar.

1. Kebakaran Apartemen

Berdasarkan data dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, laporan diterima pukul 07.31 WIB. Petugas langsung berangkat satu menit kemudian. 

Tim tiba di lokasi pukul 07.36 WIB. Petugas kemudian mulai melakukan operasi pemadaman pada pukul 07.40 WIB.

Api berhasil dilokalisasi pukul 07.53 WIB dengan status penanganan “kuning”. Artinya, api sudah terkendali, tapi proses penanganan masih berlangsung.

Sebanyak 110 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran ini dengan total 22 unit mobil pemadam. Pada pengerahan awal, sebanyak 13 unit dengan 65 personel diterjunkan dari berbagai pos, termasuk kantor unit, sektor Grogol Petamburan, Pos Green Ville, dan Pos Duta Mas. Selanjutnya, pengerahan tahap kedua menambah 9 unit dengan 45 personel dari sejumlah wilayah seperti Kebon Jeruk, Kedoya Utara, hingga Sudin Jakarta Pusat.

Hingga saat ini, situasi kebakaran telah berhasil dilokaliasi. Petugas juga masih mengevakuasi penghuni apartemen guna memastikan keselamatan seluruh warga.

Pihak Gulkarmat Jakarta Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215565/kebakaran-40st_large.jpg
Kebakaran Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakbar, Para Penghuni Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215562/kebakaran-WmMD_large.jpg
Breaking News! Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakbar Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213606/kebakaran_spbe_cimuning-qIHg_large.jpg
Korban Jiwa Akibat Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3213034/kebakaran-4ymT_large.jpg
Mencekam! Kesaksian Warga Detik-Detik Kebakaran Rumah di Grogol Tewaskan 5 Orang Sekeluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212965/kebakaran_spbe_cimuning-f7nw_large.jpg
Korban Jiwa Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/338/3212928/kebakaran-D4FB_large.jpg
Kebakaran Asrama Polri Ciledug, 20 Rumah Dilalap Api dan 40 KK Terdampak
