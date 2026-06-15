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Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Jakarta Hari Ini, Polisi Terjunkan 5.955 Personel Gabungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |08:28 WIB
Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Jakarta Hari Ini, Polisi Terjunkan 5.955 Personel Gabungan
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kelompok mahasiswa dan sejumlah organisasi akan kembali menggelar aksi demonstrasi di wilayah Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026). Pihak kepolisian menerjunkan ribuan personel guna mengamankan aksi yang akan digelar di beberapa ruas jalan di Jakarta ini.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan bahwa sebanyak 5.955 personel gabungan akan dikerahkan dalam unjuk rasa kali ini.

“5.955 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek jajaran, dan stakeholder lainnya,” kata Erlyn dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan digelar di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat; Gedung DPR/MPR; serta Jalan Kwitang Raya, Senen.

Adapun informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK). Kemudian, pada pukul 10.00 WIB oleh Aliansi Perisai dan Cipayung Jakarta Barat (PC PMII Jakbar, GMNI Jakbar, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul, BEM Trisakti).

Selanjutnya, ada pula dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah ada penambahan rencana unjuk rasa lainnya dari berbagai pihak.

(Rahman Asmardika)

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