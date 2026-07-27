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Polisi Tangkap 2 Orang Lagi Buntut Bentrok Maut di Menteng

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |12:00 WIB
Polisi Tangkap 2 Orang Lagi Buntut Bentrok Maut di Menteng
Ilustrasi.
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JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua orang lagi terkait bentrokan antarwarga yang terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini kedua orang yang berinisial SK dan AS tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Dua orang yang diduga terlibat yaitu SK dan AS telah kami amankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Hery Saputra dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Roby menjelaskan polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, termasuk siapa saja yang terlibat. Polisi juga masih menyusun rangkaian peristiwa berdarah tersebut.

"Penyidik akan mendalami peran masing-masing berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ditemukan," lanjut Roby.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung mengatakan pihaknya telah mengamankan tiga orang berinisial S, T, dan U terkait penganiayaan dalam bentrokan warga di Jalan Tambak, Menteng.

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