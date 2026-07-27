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Polisi: Bentrokan Maut di Menteng Dipicu dari Aksi Geber Motor

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |11:45 WIB
Polisi: Bentrokan Maut di Menteng Dipicu dari Aksi Geber Motor
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JAKARTA - Bentrokan antarkelompok warga yang terjadi di Jalan Tambak, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026) menewaskan satu orang dan menyebabkan seorang lainnya dalam kondisi kritis. Menurut keterangan polisi, bentrokan tersebut bermula dari aksi dua orang pengendara motor yang menggeber kendaraannya di dekat lapak nasi uduk milik pedagang setempat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung mengatakan, peristiwa berawal sekitar pukul 10.00 WIB ketika dua orang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan yang padat permukiman dan pelaku usaha mikro tersebut.

Menurut Reynold, suara bising yang ditimbulkan dari knalpot motor membuat warga dan pedagang merasa terganggu. Kedua pengendara kemudian ditegur warga, namun mereka tidak mengindahkan teguran tersebut.

"Motif yang kami terima bahwasanya ada dua orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan nasi uduk. Karena menggeber-geber motornya sehingga membuat kebisingan, ditegur tidak terima," kata Reynold dikutip Senin (27/7/2026).

Setelah sempat meninggalkan lokasi, kedua orang tersebut kembali dengan mengajak sekitar lima rekannya. Setibanya di lokasi, mereka diduga membuat keributan dan merusak sejumlah lapak UMKM, termasuk gerobak penjual nasi uduk yang sebelumnya berada di lokasi kejadian.

"Sejumlah lima orang kembali ke lokasi yang melakukan keributan bahkan merusak di beberapa UMKM yang ada, bahkan ada warga yang terpukul," paparnya.

Perselisihan yang semula terjadi di kawasan Matraman itu kemudian berkembang dan bergeser hingga ke Jalan Tambak.

 

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