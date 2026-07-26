Bentrok Dua Kelompok Pecah di Menteng Jakpus, 1 Rumah dan Motor Dibakar Massa

JAKARTA - Bentrokan antarkelompok terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Bentrokan ini diduga dari teguran terhadap sekelompok pemuda yang melintas menggunakan sepeda motor berknalpot brong.

Pedagang kaki lima di sekitar lokasi, Rusdi, mengatakan, kelompok pemuda tersebut melintas sambil menggeber-geber sepeda motor sehingga menimbulkan kebisingan. Warga yang merasa terganggu kemudian menegur mereka.

"Awalnya, bawa motor knalpotnya berisik, digeber-geber, enggak terima ada yang negur," ujar Rusdi kepada wartawan di lokasi.

Menurut Rusdi, kelompok pemuda itu tidak terima ditegur dan justru menyerang warga setempat. Insiden tersebut kemudian memicu kemarahan warga hingga bentrokan meluas.

"Akhirnya kan kerusuhan meluas ada orang yang manggil ke Matraman dalam langsung ramai," imbuh dia.

Akibat bentrokan tersebut, suasana di lokasi sempat mencekam. Personel Brimob Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan untuk melakukan pengamanan.