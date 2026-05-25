Bentrok Warga Pecah di Klender, Polisi Sita Petasan Hingga Busur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:31 WIB
JAKARTA - Tawuran warga kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, pada Senin (25/5/2026) pagi. Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur bersama personel Patra Brimob yang diterjunkan ke lokasi, berhasil membubarkan aksi tawuran tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal mengatakan bentrok tersebut diketahui dari laporan masyarakat sekira pukul 07.10 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung membubarkan dua kelompok yang terlibat tawuran tersebut.

Alfian menambahkan, tim kemudian melakukan penyisiran serta pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian bentrokan. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran.

"Barang bukti yang diamankan antara lain 3 petasan, 5 busur, dan 1 proyektil ketapel," ucap Alfian dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Dia menyatakan, setelah situasi dinyatakan kondusif, tim melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan pengamanan di Pos Terpadu Bonsi guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas susulan.

 

