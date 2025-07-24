Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang

PEMALANG – Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang memastikan situasi di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sudah kondusif. Kepolisian meminta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi usai bentrokan massa Front Persatuan Islam (FPI) dengan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI‑LS).

"Diharapkan semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedamaian," kata Kombes Pol Artanto kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Akibat bentrokan tersebut, 15 orang menjadi korban. Empat anggota Polri mengalami luka-luka, dua di antaranya dirujuk ke RS Siaga Medika. Sementara dua anggota lainnya dirawat oleh tim Dokkes Polres.

Sedangkan sembilan orang massa PWI‑LS harus dirawat di RS Siaga Medika dan RSI Al Ikhlas. Dua orang dari massa FPI juga dilaporkan mengalami cedera di kepala.

Artanto menjelaskan, persiapan dan pengamanan sudah dilakukan sejak sebelum acara dimulai. Sebanyak 675 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait diterjunkan.