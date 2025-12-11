Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri dan Istri Sambangi Posko Pengungsi Banjir Aceh, Dengarkan Curhat dan Keluhan Korban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:09 WIB
Kapolri dan Istri Sambangi Posko Pengungsi Banjir Aceh, Dengarkan Curhat dan Keluhan Korban
Kapolri dan Istri Sambangi Posko Pengungsi Banjir Aceh
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsian di Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025). Di posko pengungsian itu, Juliati mendistribusikan bantuan dan mainan kepada anak-anak.

Rombongan Kapolri dan Juliati datang langsung meninjau posko pengungsian masyarakat yang berada di Jembatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Diketahui terdapat 240 orang pengungsi di lokasi tersebut.

Di posko pengungsian itu, Juliati disambut antusias oleh anak-anak yang berada di lokasi. Juliati berinteraksi dengan anak-anak sambil memberikan mainan. Selain itu, Juliati juga membagikan snack kepada anak-anak untuk menghibur para pengungsi di lokasi.

Juliati juga berdialog dengan warga di posko pengungsian. Sambil terisak, seorang ibu menceritakan momen ketika banjir bandang menerjang Aceh Tamiang yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan banyaknya korban jiwa.

Ibu tersebut menceritakan momen ketika para pengungsi mengalami kelaparan karena bahan makanan yang terendam banjir. Ibu tersebut kemudian mengaku bersyukur atas kehadiran Kapolri dan Juliati yang membawa bantuan.

"Jadi dengan kedatangan Bapak Ibu di sini kami terima kasih karena ibu tolong kami, rumah itu kejadian jam 3 angin terbang seng semua, kemudian setelah adzan berhenti angin, jam 8 pagi di hari Rabu itu tanggal 25 air masuk, tanggal 26 nya kejadian rumah hanyut sama di sini penuh kayu-kayu," kata ibu tersebut.

"Itu rasanya kami, dengan ini kedatangan ibu, kami terima kasih banyak, rasanya terhibur, banyak anak-anak di sini terdengar tawa candanya ibu bawakan sebuah mainan, makanan, bisa terhibur kami Alhamdulillah," kata ibu tersebut sambil terisak dan lalu disambut Juliati sambil berpelukan. 

Di lokasi tersebut, Kapolri mendistribusikan sejumlah bantuan makanan hingga trauma healing kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166//kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157//kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189116//petugas_membersihkan_material_longsor_yang_menutupi_jalan_di_tapanuli_utara-iD3v_large.jpg
Perbaikan Infrastruktur di Sumut, 163 Titik Longsor dan 18 Jalan Ambles Telah Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189113//modifikasi_cuaca-a5vm_large.jpg
Operasi Modifikasi Cuaca Dikebut, 3,4 Ton NaCl Ditabur di Langit Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111//bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189104//viral-uZCw_large.jpg
Catat! Motor Korban Banjir Sumut Dapat Servis Gratis dari Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement