Operasi Modifikasi Cuaca Dikebut, 3,4 Ton NaCl Ditabur di Langit Sumut

JAKARTA - Operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan menggunakan pesawat PK-YNA telah menyelesaikan tiga sorti penerbangan untuk operasi pengamanan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (10/12/2025).

1. Modifikasi Cuaca

"Pada rangkaian misi tersebut, telah digunakan bahan semai NaCl sebanyak 3.200 kilogram untuk mendukung upaya modifikasi cuaca di area yang menjadi prioritas," ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya.

Secara akumulatif, selama dua hari pelaksanaan operasi sejak (9/12) hingga (10/12), PK-YNA telah menuntaskan enam sorti penerbangan. Total bahan semai yang telah digunakan mencapai 4.000 kilogram NaCl dan 800 kilogram CaO. Seluruh kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan dalam kondisi operasional yang aman.

Saat ini, tim tengah mempersiapkan pelaksanaan sortie ke-4 dengan sasaran wilayah perairan barat Tapanuli Tengah. Pada misi lanjutan ini, akan digunakan bahan semai NaCl sebanyak 800 kilogram.

"Persiapan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan operasi berjalan lancar dan efektif dalam mendukung pengamanan wilayah tersebut," kata Abdul Muhari.