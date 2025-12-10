Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil KH Zulfa Mustofa, Cucu Syekh Nawawi al-Bantani yang Kini Jabat Pj Ketum PBNU 

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |08:03 WIB
Profil KH Zulfa Mustofa, Cucu Syekh Nawawi al-Bantani yang Kini Jabat Pj Ketum PBNU 
Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 9 Desember 2025 malam. KH Zulfa menggantikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang telah diberhentikan oleh Syuriah PBNU.

Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh mengatakan, bahwa hasil rapat telah memutuskan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Pj Ketum PBNU.

"Yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak K.H. Zulfa Mustofa," kata Mohammad Nuh. Ia menjelaskan, KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU ke depan dan melaksanakan tugas-tugasnya hinffa pelaksanaan Muktamar NU di 2026.

Berikut profil KH Zulfa Mustofa yang dilansir dari beberapa sumber:

Pria kelahiran Jakarta 7 Agustus 1977 itu, lahir dari keluarga ulama. Ayahnya, KH. Muqarrabin, berasal dari Pekalongan, dan ibunya, Nyai Hajjah Marhumah Latifah, berasal dari Kresek, Tangerang. Ia merupakan cucu kemenakan dari Syekh Nawawi al-Bantani dan keluarga besar KH. Ma’ruf Amin, ulama terkemuka Indonesia.

Pendidikan formal KH. Zulfa Mustofa dimulai di SD Al-Jihad, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia kemudian melanjutkan sekolah di Pekalongan hingga tamat SD. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan Tsanawiyah di Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Simbangkulon, dan pindah ke Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, pada kelas 2 Tsanawiyah.

 

Halaman:
1 2
      
