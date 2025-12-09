Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KH Miftachul Akhyar Tegaskan Penguatan Supremasi Syuriah di Pleno PBNU

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |22:44 WIB
KH Miftachul Akhyar Tegaskan Penguatan Supremasi Syuriah di Pleno PBNU
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (foto: Okezone)
JAKARTA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar secara resmi membuka Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025) malam.

Setelah acara pembukaan, beliau menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Rais Syuriyah PBNU, Prof Muhammad Nuh.

“Periode ini menjadi tekad bersama untuk menguatkan supremasi syuriyah,” katanya saat pembukaan pleno. “Maka kesempatan ini digunakan untuk memastikan supremasi syuriyah betul-betul terjaga dan terus menguat.”

Kiai Miftachul kembali menegaskan, bahwa struktur syuriyah merupakan pemilik otoritas dalam tubuh NU. Karena itu, penguatan supremasi syuriyah perlu semakin dipertegas dalam forum pleno tersebut.

“Jadi, penguatan dan penjagaan supremasi syuriyah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, meskipun masih ada keberatan-keberatan dari sebagian penikmat tanfidziyah,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
