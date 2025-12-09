Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

1. Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU

Dari pantauan iNews Media Group, tampak Nasaruddin Umar mengenakan jas cokelat dengan baju putih dan peci hitam tiba sekitar pukul 21.21 WIB. Diketahui Nasaruddin Umar yang juga Rais Syuriah PBNU itu langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga Menteri Sosial (Mensos).

Sementara itu, Gus Ipul mengungkapkan, saat ini pleno sedang berlangsung dengan laporan dari Syuriyah ke Rais Aam PBNU. Dia juga memastikan bakal ada keputusan mengenai Syuriah PBNU mengenai pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum dan penggantinya.

"Insya Allah malam ini (keputusan), mudah-mudahan. Jadi besok sudah ada, kalau besok sudah agenda lain lagi. Tunggu aja, tunggu aja," ujarnya di sela pleno.

Sementara itu, pembukaan pleno dimulai pukul 20.15 WIB diawali doa bersama. Pleno ini dipimpin Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir.

Tampak Ketua Muslimat sekaligus Ketua Tanfidziah PBNU, Khofifah Indar Parawansa, Ketua Tanfidziah PBNU Ahmad Fahrurrozi, hingga mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang hadir dalam pleno kali ini. Hingga berita ini dibuat, pleno masih berlangsung.

(Erha Aprili Ramadhoni)