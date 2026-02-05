Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Muktamar, PBNU Butuh Sosok Seperti Kiai Kafabihi Mahrus Lirboyo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |13:41 WIB
Jelang Muktamar, PBNU Butuh Sosok Seperti Kiai Kafabihi Mahrus Lirboyo
PBNU Butuh Sosok Seperti Kiai Kafabihi Mahrus Lirboyo/ist
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar sejumlah agenda strategis NU, mulai dari Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, Konferensi Besar (Konbes), hingga Muktamar Ke-35 NU, yang telah disepakati dalam Rapat Pleno PBNU.
 
Munas dan Konbes NU akan digelar pada sekitar April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU direncanakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH. Imam Jazuli mengatakan, mandat kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) terletak di Syuriyah sebagai lembaga tertinggi dan pengendali NU seutuhnya, posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif, melainkan manifestasi dari maqam (kedudukan) spiritual dan intelektual tertinggi. 

"Di tengah disrupsi zaman yang kian menderu, menjelang Muktamar ke-35 NU, sosok KH. Kafabihi Mahrus muncul bukan hanya sebagai kandidat, melainkan sebuah kebutuhan sejarah bagi struktur PBNU," kata Kiai Imam,” Kamis (5/2/2026).


Dia juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo ini merupakan figur yang kompeten untuk mengemban amanah sebagai Rais Aam di PBNU.

Menurutnya, keabsahan kepemimpinan dalam tradisi pesantren mutlak bersandar pada penguasaan literatur klasik (turats). Kiai Kafabihi adalah representasi murni dari transmisi keilmuan yang tidak terputus (isnad).

Sebagai figur yang tumbuh dalam ekosistem intelektual Lirboyo, beliau memiliki ketajaman dalam metodologi istinbath al-hukm (pengambilan keputusan hukum). 

"Beliau tidak hanya menghafal teks, tetapi memahami illat (alasan logis) di balik teks tersebut. Kapasitas aliman (berilmu luas) ini menjamin bahwa setiap kebijakan besar PBNU nantinya akan memiliki landasan teologis yang kokoh," ungkapnya.

Menurut Kiai Imam, tantangan terbesar pemimpin organisasi besar seperti NU adalah tarikan kepentingan duniawi. Di sinilah atribut Zuhud (kesalehan asketik) Kiai Kafabihi menjadi pembeda. la dikenal sebagai pribadi yang "selesai dengan dirinya sendiri." Sikap zahidan bukan berarti menjauhi dunia, melainkan tidak membiarkan dunia mengendalikan hatinya.

 

Telusuri berita news lainnya
