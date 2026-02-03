Advertisement
NEWS NASIONAL

Jelang Muktamar, Duet Kiai Said Aqil Siroj dan Cucu Pendiri NU Gus Salam Dijagokan Pimpin PBNU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |21:24 WIB
Jelang Muktamar, Duet Kiai Said Aqil Siroj dan Cucu Pendiri NU Gus Salam Dijagokan Pimpin PBNU
Duet Kiai Said Aqil Siroj dan Cucu Pendiri NU Gus Salam Dijagokan Pimpin PBNU
JAKARTA -Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dibutuhkan duet kepemimpinan mendesak. Pemimpin yang dapat melakukan koreksi dan penataan arah kepemimpinan NU.

Demikian diungkapkan Mustasyar PBNU priode 2021 - 2026, Kiai Asyhari Abdulah Tamrin, Selasa (3/2/2026).

"NU berada pada momentum krusial untuk melakukan koreksi dan penataan arah kepemimpinan,’’ujar  Kiai Asyhari Abdulah Tamrin.

‘’Dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik, menuntut solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, meneduhkan dan berjangka panjang,"sambungnya.

Kiai Asyari melanjutkan, pasangan Kiai Said Aqil Siroj sebagai Rais Aam PBNU dan Kiai Abdussalam Shohib (Gus Salam), Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang Jawa Timur, sebagai Ketua Umum PBNU mengemuka sebagai tawaran kepemimpinan yang mendesak.

"Diskursus tersebut tidak dimaksudkan sebagai kampanye personal, melainkan sebagai ikhtiar intelektual-kultural untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Dia berpendapat, konflik dan fragmentasi di tubuh PBNU tidak dapat diurai semata melalui pendekatan administratif atau mekanisme prosedural. Diperlukan figur yang memiliki otoritas moral, kewibawaan keulamaan, dan legitimasi kultural.

 

