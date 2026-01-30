Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan PBNU sebagai institusi tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2024.

1. PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji

Ia menegaskan hal itu menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya aliran dana mengarah ke petinggi PBNU terkait kasus tersebut.

"PBNU dan Nahdlatul Ulama secara institusi sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi Yaqut di KPK itu. Saya kira ini yang perlu kami tegaskan," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya mempersilakan KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap individu-individu yang disebut merupakan petinggi PBNU. Secara pribadi, dia menyatakan tak terlibat dalam kasus ini.

"Kemudian apakah ada individu-individu dari orang petinggi PBNU yang tersangkut soal ini? Silakan saja, silakan diproses. Tapi satu hal saya ingatkan, saya tegaskan, bahwa saya, karena kalau disebut petinggi NU kan saya termasuk petinggi NU ini ya. Saya sama sekali tidak tersangkut soal ini," ujarnya.

Kakak Yaqut Cholil Qoumas yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji 2024 tersebut menyatakan, jika benar ada petinggi PBNU terlibat, itu menjadi tanggung jawab pribadi.

"Nah, soal bahwa manusia, individu-individu ini mungkin melakukan kekeliruan, ya itu adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab institusi. Saya kira ini yang bisa kita tegaskan ya," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)