Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:11 WIB
Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji
Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan PBNU sebagai institusi tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2024.

1. PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji

Ia menegaskan hal itu menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya aliran dana mengarah ke petinggi PBNU terkait kasus tersebut. 

"PBNU dan Nahdlatul Ulama secara institusi sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi Yaqut di KPK itu. Saya kira ini yang perlu kami tegaskan," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya mempersilakan KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap individu-individu yang disebut merupakan petinggi PBNU. Secara pribadi, dia menyatakan tak terlibat dalam kasus ini.

"Kemudian apakah ada individu-individu dari orang petinggi PBNU yang tersangkut soal ini? Silakan saja, silakan diproses. Tapi satu hal saya ingatkan, saya tegaskan, bahwa saya, karena kalau disebut petinggi NU kan saya termasuk petinggi NU ini ya. Saya sama sekali tidak tersangkut soal ini," ujarnya.

Kakak Yaqut Cholil Qoumas yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji 2024 tersebut menyatakan, jika benar ada petinggi PBNU terlibat, itu menjadi tanggung jawab pribadi.

"Nah, soal bahwa manusia, individu-individu ini mungkin melakukan kekeliruan, ya itu adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab institusi. Saya kira ini yang bisa kita tegaskan ya," tuturnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198418/gus_yahya-niEH_large.jpg
Pleno PBNU: Posisi Gus Yahya Dipulihkan, Jabat Ketum Definitif Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197340/pbnu-QFN0_large.jpg
Jelang Muktamar NU, Nama Kiai Said Aqil Siradj Digadang-gadang Jadi Rais Aam PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196739/pbnu-7a3u_large.jpg
Forum Bahtsul Masail Minta Rais Aam Segera Gelar Muktamar ke-35 NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194527/pbnu-caSz_large.jpg
Laporkan Pandji, Aliansi Angkatan Muda NU Bukan Respresentasi PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193720/pbnu-n2aG_large.jpg
Nama Cucu Pendiri NU Gus Salam Mencuat sebagai Calon Ketua Umum PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192332/pbnu-km17_large.jpg
Silaturahmi Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Gus Yahya: Semua Kembali seperti Semula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement