Konflik Masuki Hari Ke-16, Iran Hancurkan 3 Pangkalan AS dan Akan Buru Netanyahu

ledakan dilaporkan terjadi di dekat Konsulat AS dan area Bandara Internasional Erbil, tempat pangkalan militer AS di Erbil, Irak. (Foto: Anadolu)

JAKARTA – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pada Minggu (15/3/2026) bahwa mereka menyerang tiga pangkalan udara Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut dengan rudal dan drone, menurut kantor berita semi-resmi Fars.

Sebuah pernyataan yang dilaporkan Fars menunjukkan bahwa IRGC menargetkan “pusat berkumpulnya pasukan AS” di pangkalan udara Al-Harir di Erbil, serta pangkalan Ali Al Salem dan Arifjan yang dihancurkan menggunakan “rudal dan drone Iran yang kuat.”

Pernyataan tersebut menyebutkan serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-52 “Operasi True Promise 4,” yang digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan para pekerja di zona industri Iran.

IRGC juga mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan mengatakan bahwa jika ia “masih hidup, kami akan terus mengejar dan membunuhnya dengan kekuatan penuh.”

Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan kepada Anadolu bahwa klaim di media sosial yang menyebut Netanyahu telah dibunuh sebagai respons Iran terhadap serangan AS dan Israel adalah “berita palsu,” dan menegaskan bahwa perdana menteri “baik-baik saja.”