AS Kirim 2.500 Marinir ke Timteng, Sinyal Serangan Darat ke Iran?

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengirimkan sekitar 2.500 Marinir dan setidaknya satu kapal serbu amfibi ke Timur Tengah, menurut laporan. Pengiriman Marinir ini merupakan penguatan pasukan AS yang signifikan di kawasan, dan kemungkinan menjadi sinyal Washington akan meluncurkan operasi darat ke Iran.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Associated Press bahwa elemen-elemen dari Unit Ekspedisi Marinir ke-31 dan kapal serbu amfibi USS Tripoli telah diperintahkan untuk menuju Timur Tengah.

"Sekitar 2.500 Marinir dan setidaknya satu kapal serbu amfibi sedang menuju Timur Tengah," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rencana militer yang sensitif.

Pengerahan ini akan menandai penambahan pasukan besar ke wilayah tersebut, kata pejabat itu.

Unit Ekspedisi Marinir dirancang untuk merespons krisis dengan cepat. Meskipun mereka dilatih untuk melakukan serangan amfibi, mereka juga mengkhususkan diri dalam mengamankan kedutaan, mengevakuasi warga sipil, dan menanggapi bencana kemanusiaan.