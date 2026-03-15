HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kirim 2.500 Marinir ke Timteng, Sinyal Serangan Darat ke Iran?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |17:03 WIB
AS Kirim 2.500 Marinir ke Timteng, Sinyal Serangan Darat ke Iran?
Ilustrasi.
JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengirimkan sekitar 2.500 Marinir dan setidaknya satu kapal serbu amfibi ke Timur Tengah, menurut laporan. Pengiriman Marinir ini merupakan penguatan pasukan AS yang signifikan di kawasan, dan kemungkinan menjadi sinyal Washington akan meluncurkan operasi darat ke Iran.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Associated Press bahwa elemen-elemen dari Unit Ekspedisi Marinir ke-31 dan kapal serbu amfibi USS Tripoli telah diperintahkan untuk menuju Timur Tengah.

"Sekitar 2.500 Marinir dan setidaknya satu kapal serbu amfibi sedang menuju Timur Tengah," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rencana militer yang sensitif.

Pengerahan ini akan menandai penambahan pasukan besar ke wilayah tersebut, kata pejabat itu.

Unit Ekspedisi Marinir dirancang untuk merespons krisis dengan cepat. Meskipun mereka dilatih untuk melakukan serangan amfibi, mereka juga mengkhususkan diri dalam mengamankan kedutaan, mengevakuasi warga sipil, dan menanggapi bencana kemanusiaan.

 

Berita Terkait
Hamas Minta Iran Hentikan Serangan Terhadap Negara-Negara Teluk
Trump Minta Bantuan Inggris, China, dan Korsel untuk Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
AS Tawarkan Hadiah USD12 Juta untuk Informasi tentang Pemimpin Tertinggi Iran
Stok Energi RI Aman di Tengah Konflik: LPG 15 Hari, Pertalite 24 Hari dan Avtur 38 Hari
Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tak Boleh Melebihi 3 Persen
Prabowo Pertimbangkan WFH dan Hemat BBM
