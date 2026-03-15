HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Minta Iran Hentikan Serangan Terhadap Negara-Negara Teluk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |15:57 WIB
Hamas Minta Iran Hentikan Serangan Terhadap Negara-Negara Teluk
Ilustrasi.
JAKARTA – Kelompok bersenjata Palestina, Hamas, menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk, dalam sebuah seruan langka kepada sekutu utamanya.

Hamas, yang didukung Teheran, mendesak “saudara-saudaranya di Iran untuk menghindari penargetan negara-negara tetangga.” Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua negara di kawasan harus bekerja sama “untuk menjaga ikatan persaudaraan.”

Pada saat yang sama, Hamas, yang mengelola Gaza, menegaskan hak Teheran untuk membela diri terhadap serangan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang terus menyerang Iran.

Pihak berwenang Iran mengatakan bahwa serangan balasan mereka menargetkan “instalasi Amerika” di wilayah Teluk, bukan negara-negara tetangga itu sendiri—namun banyak serangan telah mengenai infrastruktur sipil.

 

Trump Minta Bantuan Inggris, China, dan Korsel untuk Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
Netanyahu Dilaporkan Tewas Dirudal Iran, Ini Respons Kantor PM Israel
Dibombardir Iran Tanpa Henti, Israel Hampir Kehabisan Rudal Pencegat
AS Tawarkan Hadiah USD12 Juta untuk Informasi tentang Pemimpin Tertinggi Iran
Stok Energi RI Aman di Tengah Konflik: LPG 15 Hari, Pertalite 24 Hari dan Avtur 38 Hari
Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tak Boleh Melebihi 3 Persen
