Hamas Minta Iran Hentikan Serangan Terhadap Negara-Negara Teluk

JAKARTA – Kelompok bersenjata Palestina, Hamas, menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk, dalam sebuah seruan langka kepada sekutu utamanya.

Hamas, yang didukung Teheran, mendesak “saudara-saudaranya di Iran untuk menghindari penargetan negara-negara tetangga.” Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua negara di kawasan harus bekerja sama “untuk menjaga ikatan persaudaraan.”

Pada saat yang sama, Hamas, yang mengelola Gaza, menegaskan hak Teheran untuk membela diri terhadap serangan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang terus menyerang Iran.

Pihak berwenang Iran mengatakan bahwa serangan balasan mereka menargetkan “instalasi Amerika” di wilayah Teluk, bukan negara-negara tetangga itu sendiri—namun banyak serangan telah mengenai infrastruktur sipil.