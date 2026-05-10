Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan CIA Ungkap Iran Masih Punya 70% Rudal, Bisa Tahan Blokade AS Berbulan-bulan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |13:03 WIB
Laporan CIA Ungkap Iran Masih Punya 70% Rudal, Bisa Tahan Blokade AS Berbulan-bulan
Bunker bawah tanah tempat penyimpanan rudal Iran.
A
A
A

JAKARTA – Iran diperkirakan dapat bertahan menghadapi blokade Amerika Serikat (AS) selama setidaknya tiga atau empat bulan sebelum menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini merujuk pada informasi Badan Intelijen Pusat (CIA) yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Donald Trump pekan ini.

Laporan tersebut, yang dikutip dari The Washington Post, juga menemukan bahwa Teheran mempertahankan "kemampuan rudal balistik yang signifikan" setelah berminggu-minggu dibombardir oleh Israel dan AS. Temuan CIA ini bertentangan dengan pernyataan publik pemerintahan Trump yang mengklaim bahwa sebagian besar kemampuan drone dan rudal Iran telah dihancurkan.

Persediaan Persenjataan yang Masih Tinggi

The Washington Post mengutip seorang pejabat AS yang melaporkan bahwa Iran masih memiliki 75 persen dari persediaan peluncur bergerak praperang dan sekitar 70 persen dari persediaan rudal praperang. Iran juga dilaporkan berhasil membuka kembali fasilitas penyimpanan rudal bawah tanahnya.

Sebelumnya, pada Rabu (6/5/2026), Trump menyatakan bahwa sebagian besar rudal Iran telah hancur dan Teheran “mungkin hanya memiliki 18 atau 19 persen (rudal)”. Meskipun Trump dan para penasihat utamanya bersikeras bahwa kekuatan Iran telah dilumpuhkan, Republik Islam tersebut menunjukkan bahwa komando dan kendalinya masih utuh.

“Operasi Epic Fury telah menghancurkan militer Iran dan membuatnya tidak efektif dalam pertempuran selama bertahun-tahun mendatang,” ujar Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada awal April lalu.

Namun kenyataannya, baru-baru ini Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal dan drone ke UEA sebagai balasan atas upaya AS mengirim kapal perang melalui Selat Hormuz. Iran juga mengklaim telah mengenai kapal perang AS, meskipun Gedung Putih membantah klaim tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/18/3217175//dubai-b7nr_large.jpg
Serangan Rudal dan Drone Iran Bombardir UEA, Trump Sebut Gencatan Senjata Masih Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/18/3216900//viral-IAqR_large.jpg
Pesawat Tanker AS Hilang di Atas Selat Hormuz, Sempat Kirim Sinyal Bahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216532//rupiah-rR2m_large.jpg
Rupiah Tertekan ke Rp17.424 per USD Imbas Konflik AS–Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/18/3216455//ilustrasi-tqWs_large.jpg
Serangan Militer AS di Selat Hormuz Diklaim Tewaskan 5 Warga Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/18/3216428//asap_dari_fasilitas_minyak_uni_emirat_arab_di_fujairah_setelah_serangan_iran-hjOl_large.jpg
Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat, Trump Ancam Lenyapkan Iran dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/18/3216362//ilustrasi-a8eS_large.jpg
BREAKING NEWS: Serangan Rudal Iran Hantam Kapal AL AS di Selat Hormuz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement