Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Militer AS di Selat Hormuz Diklaim Tewaskan 5 Warga Sipil

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |11:13 WIB
Serangan Militer AS di Selat Hormuz Diklaim Tewaskan 5 Warga Sipil
Ilustrasi.
A
A
A

ANKARA – Lima warga sipil tewas ketika pasukan Amerika Serikat (AS) menargetkan kapal kargo kecil di Selat Hormuz, sebagaimana dilaporkan media Iran pada Selasa (5/5/2026).

Kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, mengutip sumber militer yang menyebutkan bahwa penyelidikan menemukan pasukan AS telah menyerang dua kapal kecil yang membawa kargo penumpang dari Khasab di pantai Oman menuju Iran.

“Menyusul klaim palsu oleh militer AS bahwa mereka telah menargetkan enam kapal cepat Iran, karena tidak ada kapal tempur IRGC yang terkena, penyelidikan dilakukan terhadap kebenaran klaim tersebut dari sumber lokal,” kata sumber tersebut merujuk pada Korps Garda Revolusi Islam, sebagaimana dilansir Anadolu.

Lima penumpang sipil tewas dalam serangan itu. Sumber militer tersebut menggambarkannya sebagai langkah “terburu-buru” yang didorong oleh “ketakutan” AS terhadap operasi kapal cepat IRGC.

Komando Pusat AS (CENTCOM) sebelumnya mengatakan bahwa helikopter Amerika digunakan untuk menghancurkan “kapal-kapal kecil Iran yang mengancam pelayaran komersial,” dan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut ditargetkan selama upaya untuk mengamankan lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut.

CENTCOM juga menuduh Iran menembaki kapal perang dan kapal dagang AS pada Senin (4/5/2026).

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/18/3216428//asap_dari_fasilitas_minyak_uni_emirat_arab_di_fujairah_setelah_serangan_iran-hjOl_large.jpg
Ketegangan di Selat Hormuz Meningkat, Trump Ancam Lenyapkan Iran dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/18/3216424//selat_hormuz-iTmw_large.jpg
Iran Serang Kompleks Minyak dan Kapal UEA saat AS Dorong Pembukaan Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/18/3216362//ilustrasi-a8eS_large.jpg
BREAKING NEWS: Serangan Rudal Iran Hantam Kapal AL AS di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/18/3216333//ilustrasi-Ci9v_large.jpg
Respons “Proyek Kebebasan”, Iran Peringatkan Kapal AS Akan Diserang jika Masuk Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/18/3216243//presiden_as_donald_trump-1UG6_large.jpg
AS Luncurkan "Proyek Kebebasan", Kapal Perang Kawal Pelayaran di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/18/3216148//sistem_rudal_lrhw-fJxv_large.jpg
Belum Teruji, Militer AS Ingin Gunakan Rudal Hipersonik Dark Eagle dalam Perang Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement