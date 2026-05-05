Serangan Militer AS di Selat Hormuz Diklaim Tewaskan 5 Warga Sipil

ANKARA – Lima warga sipil tewas ketika pasukan Amerika Serikat (AS) menargetkan kapal kargo kecil di Selat Hormuz, sebagaimana dilaporkan media Iran pada Selasa (5/5/2026).

Kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, mengutip sumber militer yang menyebutkan bahwa penyelidikan menemukan pasukan AS telah menyerang dua kapal kecil yang membawa kargo penumpang dari Khasab di pantai Oman menuju Iran.

“Menyusul klaim palsu oleh militer AS bahwa mereka telah menargetkan enam kapal cepat Iran, karena tidak ada kapal tempur IRGC yang terkena, penyelidikan dilakukan terhadap kebenaran klaim tersebut dari sumber lokal,” kata sumber tersebut merujuk pada Korps Garda Revolusi Islam, sebagaimana dilansir Anadolu.

Lima penumpang sipil tewas dalam serangan itu. Sumber militer tersebut menggambarkannya sebagai langkah “terburu-buru” yang didorong oleh “ketakutan” AS terhadap operasi kapal cepat IRGC.

Komando Pusat AS (CENTCOM) sebelumnya mengatakan bahwa helikopter Amerika digunakan untuk menghancurkan “kapal-kapal kecil Iran yang mengancam pelayaran komersial,” dan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut ditargetkan selama upaya untuk mengamankan lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut.

CENTCOM juga menuduh Iran menembaki kapal perang dan kapal dagang AS pada Senin (4/5/2026).

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.